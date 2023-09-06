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18:30, 6 сентября 2023 года В Орле обсудили противодействие незаконному обороту промышленной продукции Заседание провел заместитель губернатора Вадим Тарасов.



Фото: пресс-служба правительства региона

В областной администрации 6 сентября на совещании затронули тему незаконного оборота промышленной продукции в регионе. В центре внимания комиссии были вопросы контроля безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.



По информации пресс-службы правительства региона, управление Россельхознадзора провело 428 контрольных мероприятий. В это число вошли и плановые проверки.



Проводится и работа по предупреждению правонарушений в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. С начала 2023 году проведено 393 консультирования и 49 профилактических визитов. В настоящее время в информационной системе зарегистрировано 824 из 840 участников оборота.





Сергей Силаев



