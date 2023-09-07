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8:00, 7 сентября 2023 года Орловцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по бадминтону Спортсмены соревновались в Туле.



Фото "Бадминтон в Орле"

Всероссийские юношеские и юниорские соревнования проходили в Туле с 29 августа по 1 сентября. В них приняли участие 239 спортсменов из 16 регионов России.



Первое место в одиночной категории среди девочек до 11 лет заняла Мария Назарова, второе в смешанной парной категории до 11 лет – Мария Назарова и Кирилл Борисов, рассказали в сообществе "Бадминтон в Орле".



Первое место в парной женской категории до 11 лет завоевали Тамара Рыманова и Мария Мельникова, второе место в одиночной категории среди девочек до 11 лет - Рыманова Тамара. Орловские девочки встретились в финале друг с другом. В смешанной эстафете парной категории до 11 лет – Тамара Рыманова и Виктор Павлов из Ярославской области.





Сергей Силаев



