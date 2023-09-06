Молодую орловчанку задержали с двумя десятками доз наркотика
Оперативники изъяли почти 11 граммов запрещенного вещества.
Фото: УМВД России по Орловской области
В прибрежной зоне на территории Советского района полицейские задержали 31-летнюю девушку. В ее сумке нашли 22 свертка с мефедроном общей массой 10,82 грамма, что является крупным размером. Дозы наркотика предназначались для сбыта.
Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.