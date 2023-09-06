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14:30, 6 сентября 2023 года ФСБ пресекла работу подпольных оружейников в Орловской области Совместную операцию провел ряд силовых ведомств.



Фото: архив "Вести-Орел"

ФСБ РФ, МВД и Росгвардия в июне – июле провели совместную операцию по пресечению работы подпольных оружейников. Силовики работали в 53 субъектах страны, включая Орловщину.



По итогам операции задержаны 217 человек, подозреваемых в восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыте. Существование прекратили 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.



Как сообщили в ФСБ, из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия: 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов, а также гранаты и боеприпасы.



Напомним, что 20 июня УФСБ России по Орловской области сообщило о задержании двух человек, пытавшихся продать три минометные мины и артиллерийский снаряд.



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Артем Ежаков



