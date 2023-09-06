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15:00, 6 сентября 2023 года В орловской школе открыли Парту Героя в честь Алексея Болоченкова Офицер умер от ран 11 апреля.



Фото: мэрия Орла

В школе №35 открыли Парту Героя в честь лейтенанта Алексея Болоченкова. Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. В апреле при проведении фортификационных работ в районе Лисичанска боец получил многочисленные травмы и ожоги, от которых скончался в Военно-медицинской академии имени Кирова 11 апреля. Алексею Болоченкову было 29 лет.



Как сообщили в мэрии Орла, мужчина – выпускник школы №35. Учился в Автодорожном техникуме и ОГАУ.



В церемонии открытия приняли участие члены Союза ветеранов СВО и бойцы, находящиеся в отпуске.





Артем Ежаков



