Роспотребнадзор разъяснит орловцам вопросы организации питания в школах
Ведомство организовало горячую линию.
Фото: архив "Вести-Орел"
По 15 сентября сотрудники регионального Роспотребнадзора и консультанты областного Центра гигиены и эпидемиологии проводят горячую линию по вопросам организации питания в школах.
Орловцам расскажут о разрешенных к реализации продуктах, рекомендациях по наполнению меню, роли администрации школы в организации питания, соблюдении принципов здорового питания, родительском контроле.