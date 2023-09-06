Почти 5,5 тысячи орловских семей получили субсидию на оплату коммуналки
Общая сумма выплат с начала 2023 года – 95 миллионов рублей.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
С июня прошлого года в Орловской области снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20% до 10%. Право на субсидии имеют несколько категорий граждан.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", с начала 2023 года 5 389 орловских семей получили выплаты. Общая сумма выплат – порядка 95 миллионов рублей. В текущем году правом воспользовались больше семей, чем в 2022 году.