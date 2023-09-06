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14:00, 6 сентября 2023 года Почти 5,5 тысячи орловских семей получили субсидию на оплату коммуналки Общая сумма выплат с начала 2023 года – 95 миллионов рублей.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С июня прошлого года в Орловской области снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20% до 10%. Право на субсидии имеют несколько категорий граждан.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", с начала 2023 года 5 389 орловских семей получили выплаты. Общая сумма выплат – порядка 95 миллионов рублей. В текущем году правом воспользовались больше семей, чем в 2022 году.





Сергей Силаев



