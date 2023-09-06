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12:00, 6 сентября 2023 года Орловские следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка Создан специальный штаб для установления местонахождения Василия Николаенко.



Фото: следственный комитет

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Сосковского района Орловской области. Следствие считает, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".



Василий Николаенко, проживающий в деревне Мураевка Сосковского района, не имел намерений покинуть или сменить место проживания. В субботу, 2 сентября, он ушел из хозпостройки и его местонахождение до настоящего времени не известно, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следственный комитет, УМВД России по Орловской области, поисковые организации будут устанавливать местонахождение пропавшего мальчика. Сейчас проводится комплекс мероприятий, назначены судебные экспертизы. Дело на особом контроле руководства СУ СК РФ по Орловской области.







Приметы пропавшего:



Николаенко Василий Русланович: на вид 12-13 лет, рост 130 см, среднего телосложения, плечистый, глаза черные, нос прямой широкий, волосы черного цвета, на момент исчезновения был пострижен наголо. Был одет в брюки черного цвета с боковыми карманами спортивного стиля. На ногах пропавшего были тапки-шлепанцы резиновые черного цвета.



Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просьба сообщить по телефону "02" или 8-920-815-65-55 (дежурный СУ СК России по Орловской области).





Сергей Силаев



