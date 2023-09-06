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11:30, 6 сентября 2023 года В Железнодорожном районе Орла завершили обследование трамвайных путей Полотно до открытия ожидает частичный ремонт.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Строительный компания "Северный путь" завершила обследование трамвайных путей в Северном районе областной столицы. План по восстановлению специалисты представили первому заместителю мэра Орла Вадиму Ничипорову.



Подрядчик предложил действовать по нескольким направлениям: по всему совмещенному пути исправить ширину колеи путем установки стяг или распорок. Работы потребуют перекрытия движения и демонтажа асфальта.



– Также предстоит усилить рельсошпальную решетку разворотных колец, одиночно заменив деревянные шпалы и рельсы, усилить и переварить стыки, а также повысить надежность узлов и стрелочных переводов путем наплавки и наваривания, - уточнили в пресс-службе мэрии.





Сергей Силаев



