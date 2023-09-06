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13:00, 6 сентября 2023 года В Орловской области по программе "Земский доктор" на работу вышли 10 врачей в 2023 году По программе "Земский фельдшер" - 8 специалистов.





По данным департамента здравоохранения области в 2023 по программе "Земский доктор" на работу в районные больницы вышло 10 врачей. а по программе "Земский фельдшер" – восемь специалистов.



Часть из них трудятся в Покровской Центральной районной больнице. О том, как устроились молодые специалисты, и как живут уже бывалые земские врачи - в нашем материале.







Елена Литинская



