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11:00, 6 сентября 2023 года

Орловские школьники поборются за путевки в "Артек" и путешествие до Владивостока

Ребята поучаствуют в конкурсе "Большая перемена".

Фото из архива

В Ярославле с 12 по 15 сентября пройдет полуфинал состязания "Большая перемена". На путевки в "Артек", гранты и путешествие из Санкт-Петербурга до Владивостока претендуют 15 человек из областной столицы. Это ученики лицеев №1, №22 и №40, школ №11, №12, №27, №35, №37, №45 и №49, гимназий №16 и №19.

"Большая перемена" – это реальная возможность для наших ребят стать успешными и заявить о себе в столь юном возрасте. Ключевая цель конкурса — дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные таланты. Для этого есть 12 направлений — от патриотики и экологии до литературы и химии, - цитирует пресс-служба мэрии и.о. начальника образования администрации Орла Анастасию Сергееву.


Сергей Силаев
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