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10:30, 6 сентября 2023 года В Орле водителя электромопеда доставили в больницу после столкновения с "Фордом" ДТП произошло на Новосильском шоссе.



Фото: региональная Госавтоинспекция

Авария случилась 5 сентября в 12.28. Мужчина 56 лет на "Форде" ехал по Новосильскому шоссе и столкнулся с электромопедом "Kegookirin v1", которым управлял 46-летний водитель. Электромопед двигался попутно.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель мопеда получил телесные повреждения. На машине скорой помощи его доставили в областную больницу, а после осмотра отпустили.





Сергей Силаев



