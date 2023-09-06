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9:30, 6 сентября 2023 года В Орловской области велосипедист попал в больницу после столкновения с "Ладой" ДТП произошло в Шаблыкинском районе.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария случилась в поселке Шаблыкино на улице Ленина 5 сентября в 20.50. Водитель 56 лет, управляя "Ладой Вестой", нарушил правила расположения на проезжей части, после чего столкнулся с 46-летним велосипедистом, который ехал попутно.



Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, велосипедист получил телесные повреждения. С места ДТП его доставили в Шаблыкинскую ЦРБ, после чего перевели в областную больницу для дальнейшего лечения.





Сергей Силаев



