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19:18, 5 сентября 2023 года
Орловская прокуратура заинтересовалась пожаром в ресторане "Царев брод"Ведомство проводит проверку.
Фото: архив "Вести-Орел"
Прокуратура Орловской области проводит по факту пожара в ресторане "Царев брод". Напомним, что сообщение о пожаре поступило 5 сентября в пятом часу вечера. Известно, что в здании шел ремонт.
На место ЧП для координации действий правоохранительных органов выехал зампрокурора Советского района Орла. Ведомство проверит соблюдение требований противопожарной безопасности.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.
Артем Ежаков
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