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18:37, 5 сентября 2023 года

В ресторане "Царев брод" в Орле ликвидировано открытое горение

Здание загорелось в пятом часу вечера.

Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

В ресторане "Царев брод" в Орле ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели проливают здание и разбирают конструкции.

Как добавили в ведомстве, из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Здание загорелось в пятом часу вечера. На момент прибытия огнеборцев пламя охватило второй – мансардный – этаж на площади в 510 квадратных метров. Пожар осложнялся сильным задымлением. Как стало известно ГТРК "Орел", очаг возгорания находился в помещении, сдаваемом в аренду. В здании проходили масштабные ремонтные работы.


Артем Ежаков
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