среда 6.09.2023 06:25:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

6:00, 6 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 6 сентября нельзя смотреть на восход солнца

Сегодня проходит церковный праздник Петровской иконы Божией Матери и народный – Евтихий Тихий.


Петровская икона Богородицы получила свое название от автора – ее написал святитель Петр, митрополит Московский, когда он был игуменом Ратского монастыря, что на Волыни.

Когда эту обитель посетил митрополит Киевский и всея Руси Максим, Петр подарил ему святой образ. Максим привез реликвию во Владимир.

Что можно делать в этот день:

- Льняная одежда сегодня принесет удачу в любой деятельности, за которую возьмется человек;

-  Хороший день для проведения уборки и наведения порядка в доме;

- Благоприятный день для любовных начинаний, в том числе и свадьбы.

Что нельзя делать в этот день:

- Этот день лучше провести дома. Издревле под запретом был выход на улицу – считалось, что сегодня людей ожидают особенные неприятности;

- Если вы все же вышли на улицу, и там дует ветер, постарайтесь построить маршрут так, чтобы он дул вам в спину, иначе он надует в вашу жизнь всяческие беды;

- Нельзя смотреть на восход солнца — привлечь к себе или в свой дом несчастье, к тяжёлой болезни. На ночь желательно зашторить окна, чтобы утром случайно не посмотреть на восход.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.