Народные приметы: почему 6 сентября нельзя смотреть на восход солнца

Сегодня проходит церковный праздник Петровской иконы Божией Матери и народный – Евтихий Тихий.

Петровская икона Богородицы получила свое название от автора – ее написал святитель Петр, митрополит Московский, когда он был игуменом Ратского монастыря, что на Волыни.

Когда эту обитель посетил митрополит Киевский и всея Руси Максим, Петр подарил ему святой образ. Максим привез реликвию во Владимир.

Что можно делать в этот день:

- Льняная одежда сегодня принесет удачу в любой деятельности, за которую возьмется человек;

- Хороший день для проведения уборки и наведения порядка в доме;

- Благоприятный день для любовных начинаний, в том числе и свадьбы.



Что нельзя делать в этот день:

- Этот день лучше провести дома. Издревле под запретом был выход на улицу – считалось, что сегодня людей ожидают особенные неприятности;

- Если вы все же вышли на улицу, и там дует ветер, постарайтесь построить маршрут так, чтобы он дул вам в спину, иначе он надует в вашу жизнь всяческие беды;

- Нельзя смотреть на восход солнца — привлечь к себе или в свой дом несчастье, к тяжёлой болезни. На ночь желательно зашторить окна, чтобы утром случайно не посмотреть на восход.