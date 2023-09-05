В Ливнах досрочно отремонтировали корпус взрослой поликлиники
Работа шла в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Ремонт "старого" корпуса взрослой поликлиники Ливенской ЦРБ завершился досрочно. 5 сентября его открыли в торжественной обстановке. Работа велась в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Подрядчик заменил окна, отремонтировал крышу и покрасил фасад. Полностью заменены инженерные коммуникации. Появился новый пассажирский лифт.
В поликлинике появится новое эндоскопическое отделение. Для него и двух кабинетов рентгена получено цифровое оборудование, обучены специалисты.