На месте будущего межвузовского кампуса в Орле заложили памятную капсулу
Торжественная церемония прошла 5 сентября.
В Орле начали возведение межвузовского кампуса. 5 сентября на стройплощадке заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.
Кампус будет полностью интегрирован в городское пространство и объединит шесть вузов региона. На реализацию проекта выделено 10 миллиардов рублей.
Строительство планируется завершить в 2026 году. В проект включен студгородок, лаборатории, общежития на полторы тысячи мест с актовыми и спортивными залами, спортивная инфраструктура, уличный кинотеатр.