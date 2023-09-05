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20:00, 5 сентября 2023 года На месте будущего межвузовского кампуса в Орле заложили памятную капсулу Торжественная церемония прошла 5 сентября.





В Орле начали возведение межвузовского кампуса. 5 сентября на стройплощадке заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.



Кампус будет полностью интегрирован в городское пространство и объединит шесть вузов региона. На реализацию проекта выделено 10 миллиардов рублей.



Строительство планируется завершить в 2026 году. В проект включен студгородок, лаборатории, общежития на полторы тысячи мест с актовыми и спортивными залами, спортивная инфраструктура, уличный кинотеатр.





Анна Вайсергисер



