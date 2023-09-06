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3:00, 6 сентября 2023 года

Стал известен график приема орловцев Семейным МФЦ на сентябрь

Жителей региона проконсультируют специалисты нескольких ведомств.

Фото из архива

Посетителей примут в Семейном МФЦ, расположенном по адресу: улица Комсомольская, 102а. На интересующие вопросы орловцам дадут ответы сотрудников шести ведомств. О графике их приема сообщили в департаменте соцзащиты:

• 7 сентября с 14.00 до 17.00 – Социальный фонд;
• 11 сентября с 11.00 до 14.00 – управление труда и занятости;
• 13 сентября с 10.00 до 12.00 – управление Роспотребнадзора;
• 15 сентября с 11.00 до 14.00 – управление Росреестра;
• 19 сентября с 11.00 до 14.00 –УФССП;
• 21 сентября с 11.00 до 14.00 – областной центр социальной защиты населения.

Также получить дополнительную информацию можно по телефону: 30-34-36.


Ксения Солоухина
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