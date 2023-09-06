Главная » Новости



3:00, 6 сентября 2023 года Стал известен график приема орловцев Семейным МФЦ на сентябрь Жителей региона проконсультируют специалисты нескольких ведомств.



Фото из архива

Посетителей примут в Семейном МФЦ, расположенном по адресу: улица Комсомольская, 102а. На интересующие вопросы орловцам дадут ответы сотрудников шести ведомств. О графике их приема сообщили в департаменте соцзащиты:



• 7 сентября с 14.00 до 17.00 – Социальный фонд;

• 11 сентября с 11.00 до 14.00 – управление труда и занятости;

• 13 сентября с 10.00 до 12.00 – управление Роспотребнадзора;

• 15 сентября с 11.00 до 14.00 – управление Росреестра;

• 19 сентября с 11.00 до 14.00 –УФССП;

• 21 сентября с 11.00 до 14.00 – областной центр социальной защиты населения.



Также получить дополнительную информацию можно по телефону: 30-34-36.





Ксения Солоухина



