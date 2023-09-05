В Орловской области после ремонта открыли еще три школы
Они распахнули двери для учеников из Мценского, Покровского и Новосильского районов.
Фото: Алексей Карлов
Капитальный ремонт Краснооктябрьской, Дросковской и Селезневской школ проходил в рамках региональной программы, которую профинансировали на 50,1 миллиона рублей. Большая часть этих денег была выделена из федерального бюджета.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе работ обновили фундамент и цоколь, крышу, потолки, окна, двери, лестницы, коммуникации и системы пожаротушения. Также в учебные классы закупили современное оборудование.