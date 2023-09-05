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17:00, 5 сентября 2023 года В Орловской области после ремонта открыли еще три школы Они распахнули двери для учеников из Мценского, Покровского и Новосильского районов.



Фото: Алексей Карлов

Капитальный ремонт Краснооктябрьской, Дросковской и Селезневской школ проходил в рамках региональной программы, которую профинансировали на 50,1 миллиона рублей. Большая часть этих денег была выделена из федерального бюджета.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе работ обновили фундамент и цоколь, крышу, потолки, окна, двери, лестницы, коммуникации и системы пожаротушения. Также в учебные классы закупили современное оборудование.





Ксения Солоухина



