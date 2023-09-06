В селе Успенское под Орлом открыли отремонтированный ФАП

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8:00, 6 сентября 2023 года
В селе Успенское под Орлом открыли отремонтированный ФАПНа обновление медпункта направили более 4,5 миллиона рублей.
Фото: Департамент здравоохранения Орловской области
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Успенское Ливенского района привели в порядок в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Одноэтажное здание 1950 года постройки, в котором он расположился, отремонтировали полностью. На эти цели было выделено более 4,5 миллионов рублей.
Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, там обновили крышу, цоколь и входную группу, заменили окна и двери, установили пандус для маломобильных посетителей.
Ксения Солоухина