Главная » Новости



21:00, 5 сентября 2023 года В Орле представлена выставка о совместной работе Ивана Тургенева и Мстислава Добужинского Художник занимался оформлением пьес писателя.





В музее Тургенева в Орле работает выставка «Тургенев и Добужинский в Художественном театре». Она посвящена совместной работе писателя и художника.



В экспозиции представлены архивные документы из собраний музея Московского художественного театра и Орловского объединенного литературного музея Тургенева. Они познакомят посетителей с историей постановки спектакля "Месяц в деревне" на сцене МХТ в 1909 году.



Также зрителю доступны для ознакомления эскизы костюмов, макеты декораций и фотографии с первого спектакля "Месяц в деревне", костюмы и эскизы Добужинского к спектаклям "Нахлебник" и "Провинциалка".





Татьяна Тимохина



