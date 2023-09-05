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21:30, 5 сентября 2023 года Орловщина обеспечивает семенами 52 региона страны Регион участвует в обеспечении производственной безопасности страны.





В федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур за последние годы на сортоиспытание направили более 20 культур и ежегодно предлагают новые высококачественные сорта. Здесь выходят на показатели независимости по пшенице, а по гречихе уже полностью обеспечивают себя.



Центр селекции и семеноводства "Бетагран семена" открыт совсем недавно. В нем создают высокопродуктивные сорта сои и озимой пшеницы. Производительность – 150 тонн в год.



В Орловской области есть все для создания Национального центра семеноводства. Сейчас регион поставляет семена в 52 региона страны.





Татьяна Тимохина



