Орловщина обеспечивает семенами 52 региона страны

Регион участвует в обеспечении производственной безопасности страны.
В федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур за последние годы на сортоиспытание направили более 20 культур и ежегодно предлагают новые высококачественные сорта. Здесь выходят на показатели независимости по пшенице, а по гречихе уже полностью обеспечивают себя.
Центр селекции и семеноводства "Бетагран семена" открыт совсем недавно. В нем создают высокопродуктивные сорта сои и озимой пшеницы. Производительность – 150 тонн в год.
В Орловской области есть все для создания Национального центра семеноводства. Сейчас регион поставляет семена в 52 региона страны.