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18:00, 5 сентября 2023 года Орел присоединился ко всемирному чаепитию Город участвовал в мероприятии в восьмой раз.





Желающие попробовать различные виды напитка, известного во всем мире, собрались в 19:00. Настроиться на осень и поговорить друг с другом пришли орловцы разных возрастов.



Насладиться на чаепитии участники могли ферментированным улуном или согревающим красным чаем с медовыми оттенками. Не обошлось на церемонии без баранок и сдобной выпечки.









Юлия Опанасюк



