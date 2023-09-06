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7:00, 6 сентября 2023 года Больше тысячи орловцев привились против кори В регионе идет подчищающая иммунизация.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 3 апреля в Орловской области проходит подчищающая иммунизация населения против кори. К 1 сентября прививку сделали 1071 человек, включая 201 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По вопросам профилактики кори можно обратиться в отдел эпиднадзора ведомства. Артем Ежаков
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