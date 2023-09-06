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1:30, 6 сентября 2023 года

В сентябре вступил в силу ряд законов

Они касаются учащихся техникумов и предпринимателей, водителей и владельцев животных.

Фото из архива

• Упрощается предоставление жилья по договору соцнайма (получать жилье по договору соцнайма можно не только по месту жительства, но и в другом населенном пункте);

• Новые меры поддержки инвалидов (в законодательстве закрепили сопровождаемое проживание: когда инвалид, не способный вести самостоятельный образ жизни, живет в домашних условиях, а не в интернате, к нему приходит специалист и предоставляет необходимую помощь);

• Водитель смогут дистанционно проходить медосмотр ( разрешается дистанционный медосмотр водителей. Данные со специальных устройств будут передаваться в медорганизацию);

• Регистрацию ветеринарных препаратов упростят (вводится упрощенная процедура госрегистрации лекарств для домашних животных, если они ранее были зарегистрированы для лечения людей);

• Повысится качество учебников в колледжах и техникумах (учреждения среднего профессионального образования будут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня. Раньше они могли использовать любые по своему усмотрению);

• У предприятий должен быть план по ликвидации ущерба экологии (за пять лет до конца срока эксплуатации отдельных производственных объектов их владельцы должны разработать план по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды).
• Усиливается борьба с курением (правительство РФ сможет утверждать перечень запрещенных вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость.
• Исключение иностранцев из цепочки владения крупными компаниями (российские бенефециары экономически значимых отечественных организаций смогут через суд получать напрямую дивиденды от них, в также акции и доли в прямое владение)


Сергей Силаев
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