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19:00, 5 сентября 2023 года Из Орловской области и России выдворят шесть иностранцев В регионе проверили соблюдение миграционного законодательства.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 21 по 30 августа в Орловской области провели дополнительные мероприятия по соблюдению миграционного законодательства. Проверили места компактного проживания мигрантов, стройки и перерабатывающие производства.



Как сообщили в региональном УМВД, выявлено 91 административное правонарушение, приняты решения о назначении штрафов. В отношении шести нарушителей приняты решения об административном выдворении за пределы России. Установлены два факта организации незаконной миграции и пять случаев фиктивной регистрации.





Артем Ежаков



