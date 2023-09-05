Из Орловской области и России выдворят шесть иностранцев
В регионе проверили соблюдение миграционного законодательства.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 21 по 30 августа в Орловской области провели дополнительные мероприятия по соблюдению миграционного законодательства. Проверили места компактного проживания мигрантов, стройки и перерабатывающие производства.
Как сообщили в региональном УМВД, выявлено 91 административное правонарушение, приняты решения о назначении штрафов. В отношении шести нарушителей приняты решения об административном выдворении за пределы России. Установлены два факта организации незаконной миграции и пять случаев фиктивной регистрации.