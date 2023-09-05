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20:30, 5 сентября 2023 года В Дмитровском районе реализуют крупный проект по выращиванию яблок Первый урожай планируют собрать в 2025 – 2026 годах.



Фото: архив "Вести-Орел"

ООО "АгроПром ЮГ" реализует в Дмитровском районе крупный проект по выращиванию яблок, оцененный в 1,2 миллиарда рублей. Целью является закладка сада интенсивного типа площадью более 900 гектаров с последующим хранением и переработкой плодовой продукции.



Как сообщает региональный информационный портал, уже высажено более 76 тысяч яблоневых деревьев, а в этом году планируется еще 90 тысяч.



Дальше планируется возведение современного плодохранилища с линией калибровки емкостью 10 тысяч тонн и перерабатывающего предприятия. В перспективе – посадка 50 гектаров сливы и 50 гектаров – вишни.





Артем Ежаков



