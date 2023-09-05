Суд поставит точку в деле о смертельном избиении орловца
Трагедия развернулась в Малоархангельском районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области направили в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Перед Фемидой предстанет 34-летний житель Малоархангельского района.
Как сообщает региональное СУ СК, 25 февраля обвиняемый выпивал вместе с 53-летним мужчиной у него дома в деревне Вторая Подгородняя. В ходе вспыхнувшей ссоры фигурант избил оппонента. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней.