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15:30, 5 сентября 2023 года В Орле улучшат транспортное обслуживание Лужков Для этого нужны водители.



Фото: мэрия Орла

В Орле участились проверки соблюдения графиков движения общественным транспортом. Об этом сообщили в городской администрации. Отмечается, что на маршрутах №1, №22 и №59 интервал движения составляет в среднем восемь минут, но количество пассажиров превышает возможности перевозчика.



Как сообщил председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи мэрии Орла Алексей Шалиманов, в областной столице рассчитывают увеличить количество автобусов для обслуживания Лужков. Техника для этого есть, но нужны водители. Для этого МУП "ТТП" организует обучение шоферов категории D.





Артем Ежаков



