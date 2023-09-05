В Орле почтили память Героя России Алексея Скворцова
5 сентября ему бы исполнилось 49 лет.
Фото: мэрия Орла
В Орле на бульваре Победы почтили память Героя России Алексея Скворцова. 5 сентября ему бы исполнилось 49 лет. У бюста бойца возложили цветы.
Уроженец села Нижне-Ольшанское Должанского района принимал участие в операциях на территории Чеченской республики. Весной 1996 года орловский ОМОН прибыл в Чечню. Перед бойцами поставили задачу – оказать помощь блокпосту, где в огневое кольцо взяли свердловский ОМОН. Ведя пулеметный огонь, Алексей Скворцов обеспечил прикрытие сослуживцам – бойцы спаслись, но сам Алексей был смертельно ранен.