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14:30, 5 сентября 2023 года

В Орле почтили память Героя России Алексея Скворцова

5 сентября ему бы исполнилось 49 лет.

Фото: мэрия Орла

В Орле на бульваре Победы почтили память Героя России Алексея Скворцова. 5 сентября ему бы исполнилось 49 лет. У бюста бойца возложили цветы.

Уроженец села Нижне-Ольшанское Должанского района принимал участие в операциях на территории Чеченской республики. Весной 1996 года орловский ОМОН прибыл в Чечню. Перед бойцами поставили задачу – оказать помощь блокпосту, где в огневое кольцо взяли свердловский ОМОН. Ведя пулеметный огонь, Алексей Скворцов обеспечил прикрытие сослуживцам – бойцы спаслись, но сам Алексей был смертельно ранен.


Артем Ежаков
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