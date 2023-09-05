Жеребец "Подвиг" одержал победу в соревнованиях на кубок губернатора Орловской области
Забеги прошли на базе местного ипподрома.
За дополнительный антураж отвечали кавалеры и дамы в нарядах начала двадцатого века. На площадке ипподрома перед стартом проходили показательные выступления.
Жеребец по кличке "Подвиг" сначала вырвался вперед, а затем одержал уверенную победу. В бегах принимали участие шесть орловских рысаков. Напомним, что ипподром ожидает масштабное развитие: появится гостиничный комплекс и новый крытый манеж.