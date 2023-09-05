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15:00, 5 сентября 2023 года Жеребец "Подвиг" одержал победу в соревнованиях на кубок губернатора Орловской области Забеги прошли на базе местного ипподрома.





За дополнительный антураж отвечали кавалеры и дамы в нарядах начала двадцатого века. На площадке ипподрома перед стартом проходили показательные выступления.



Жеребец по кличке "Подвиг" сначала вырвался вперед, а затем одержал уверенную победу. В бегах принимали участие шесть орловских рысаков. Напомним, что ипподром ожидает масштабное развитие: появится гостиничный комплекс и новый крытый манеж.









Евгения Пьянова



