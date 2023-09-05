Оксана Малюгина возглавила лицей №32 Орла

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12:30, 5 сентября 2023 года
Оксана Малюгина возглавила лицей №32 ОрлаПедагог посвятила учебному заведению 27 лет.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Почетный работник образования сначала работала учителем математики, а с 2007 года – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Каждый год в лицее выпускают золотых медалистов.
– За последние три года уровень знания математики среди моих ребят поднялся с 62% до 86%, а средний балл по ЕГЭ составил 56,6 баллов, - цитирует пресс-служба мэрии Татьяну Малюгину.
По итогам прошлого года из лицея выпустила один мультистобалльник, рассказали в пресс-службе администрации города Орла.
Сергей Силаев
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