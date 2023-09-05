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13:00, 5 сентября 2023 года В Орле пройдет "Кросс наций" Забег состоится 16 сентября.





16 сентября Орловщина отметит Всероссийский день бега. В областном центре состоится ежегодный "Кросс наций". Забег пройдет на центральном стадионе и в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В зависимости от возраста, участникам предстоит преодолеть разные дистанции, начиная от 600 метров и заканчивая 3 километрами. Победителей наградят кубками, медалями, грамотами и дипломами. О том, что нужно для участия, можно узнать здесь





Ксения Солоухина



