|
|Главная » Новости
13:00, 5 сентября 2023 года
В Орле пройдет "Кросс наций"Забег состоится 16 сентября.
16 сентября Орловщина отметит Всероссийский день бега. В областном центре состоится ежегодный "Кросс наций". Забег пройдет на центральном стадионе и в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В зависимости от возраста, участникам предстоит преодолеть разные дистанции, начиная от 600 метров и заканчивая 3 километрами. Победителей наградят кубками, медалями, грамотами и дипломами.
Ксения Солоухина