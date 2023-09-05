Главная » Новости



13:30, 5 сентября 2023 года Орловщина стала одним из лидеров по производству гречихи Посевные площади в стране увеличились на 14,3 %.



Фото: архив

В общей сложности производство круп в стране с начала текущего года превысило миллион тонн. Выпуск гречневой крупы увеличился на 6,8%, овсяной – на 19,9%, а кукурузной – на 4,3%.



Кроме того, посевные площади под гречихой стали больше на 14,3 %. Выращивают данную культуру в 49 субъектах России. По данным Минсельхоза РФ, Орловская область вошла в число регионов-лидеров, на которые приходится 75% валового сбора. Также к ним относится Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская и Воронежская области.





Ксения Солоухина



