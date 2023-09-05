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20:53, 4 сентября 2023 года На Орловщине нет планов закрывать стационары Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прямой эфир в Детском парке областной столицы. Один из участников встречи попросил главу региона прокомментировать слухи о том, что Новодеревеньковская ЦРБ из-за нехватки кадров может стать поликлиникой, а стационар будет в Покровском районе. Также молодой человек сообщил об аналогичных слухах в Краснозоренском и Верховском районах.

"На данный момент никаких планов по ликвидации стационаров ни в одном из районов нет", – заявил глава региона в рамках прямого эфира.





Артем Ежаков



