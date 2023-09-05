На Орловщине нет планов закрывать стационары

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прямой эфир в Детском парке областной столицы. Один из участников встречи попросил главу региона прокомментировать слухи о том, что Новодеревеньковская ЦРБ из-за нехватки кадров может стать поликлиникой, а стационар будет в Покровском районе. Также молодой человек сообщил об аналогичных слухах в Краснозоренском и Верховском районах.
"На данный момент никаких планов по ликвидации стационаров ни в одном из районов нет", – заявил глава региона в рамках прямого эфира.