Главная » Новости



20:33, 4 сентября 2023 года В Орле выберут имя будущего межвузовского студенческого кампуса Уже есть первый вариант.





5 сентября в Орле дадут старт строительству межвузовского кампуса. На его месте заложат памятную капсулу.



Кампусу предложено дать имя. Уже есть первый вариант – назвать один из корпусов в честь Алексея Стаханова. Глава региона в свою очередь считает, что двигаться нужно в направлении литературы.





Артем Ежаков



