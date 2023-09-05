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10:00, 5 сентября 2023 года В Орле прошел спортивный семейный фестиваль В нем приняли участие более ста команд.



Фото: "Движение первых"

Фестиваль "Семейная команда" прошел в парке Победы в минувшее воскресенье. Участниками соревнований стали более сотни орловских семей.



По информации регионального отделения "Движение первых", мероприятие началось с зарядки, которую провел действующий чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владислав Туйнов. Затем юных орловцев и их родителей ожидали эстафеты, выбивалы, гонки на велосипедах и самокатах, спортивное ориентирование, дисциплины ГТО и другие испытания.



По итогам состязаний лучшей стала семья Кусмарцевых. Всем участникам вручили медали и памятные сувениры.





Ксения Солоухина



