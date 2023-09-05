В Орле прошел спортивный семейный фестиваль

Фестиваль "Семейная команда" прошел в парке Победы в минувшее воскресенье. Участниками соревнований стали более сотни орловских семей.
По информации регионального отделения "Движение первых", мероприятие началось с зарядки, которую провел действующий чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владислав Туйнов. Затем юных орловцев и их родителей ожидали эстафеты, выбивалы, гонки на велосипедах и самокатах, спортивное ориентирование, дисциплины ГТО и другие испытания.
По итогам состязаний лучшей стала семья Кусмарцевых. Всем участникам вручили медали и памятные сувениры.