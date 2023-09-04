В Орле прошел студенческий форум

4 сентября в банковском колледже орловского филиала РАНХиГС прошел студенческий форум, собравший более 450 человек. На мероприятии представили разработки, достижения, инициативы и проекты студентов. Также были организованы образовательно-коммуникационные площадки.
В рамках реализации проекта "ГосСтарт.Диалог" со студентами пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как сообщает региональный информационный портал, были затронуты темы развития молодежного туризма, поддержки молодежных инициатив и проектов, участия студентов в новых сельхозпроектах, введения в регионе дополнительной региональной грантовой поддержки студентов и молодых научных сотрудников.