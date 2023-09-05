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9:00, 5 сентября 2023 года Орловец сломал знакомому ребра во время пьяной ссоры Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

Конфликт между двумя мужчинами произошел в квартире, расположенной в Железнодорожном районе, где они распивали алкоголь. Один из них, 39-летний орловец, не смог решить спор словами и применил силу: он ударил своего оппонента кулаком, сломав ребра. Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение. Злоумышленника оперативники задержали по горячим следам.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Ксения Солоухина



