Народные приметы: почему 5 сентября нельзя спать до обеда

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6:00, 5 сентября 2023 года
Народные приметы: почему 5 сентября нельзя спать до обедаСегодня православные отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
В этот день существуют различные традиции и поверья, связанные с этим событием. Праздник также имеет свое место в православном церковном календаре и ассоциируется с памятью святого мученика Луппа Солунского. Он пострадал в начале IV века при правлении императора Максимиана. Название "Луп Брусничник" связано с тем, что в это время года брусника начинает созревать в лесах. Люди отправляются на сбор ягоды и занимаются приготовлением блюд из брусники, а также их заготовками на зиму.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя давать в долг большую сумму денег, предки верили, что отношения с этим человеком могут испортиться;
- Не рекомендуют спать до обеда, можно проспать свое счастье;
- Неудачный день для похода к стилисту, мастеру маникюра, это может оборвать линию вашей судьбы;
- Не покупайте украшения в этот день, они могут принести неудачу.
Что нужно делать в этот день:
- 5 сентября удачный день для признания в чувствах и создания семьи, предки верили, что семья будет крепкой;
- День благоприятный для обычных, повседневных дел, начинать новые дела не стоит;
- Отличный день в году для сбора брусники.
Александра Бахтина