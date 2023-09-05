Народные приметы: почему 5 сентября нельзя спать до обеда

Сегодня православные отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Что нельзя делать в этот день:

- В этот день нельзя давать в долг большую сумму денег, предки верили, что отношения с этим человеком могут испортиться;

- Не рекомендуют спать до обеда, можно проспать свое счастье;

- Неудачный день для похода к стилисту, мастеру маникюра, это может оборвать линию вашей судьбы;

- Не покупайте украшения в этот день, они могут принести неудачу.

Что нужно делать в этот день:

- 5 сентября удачный день для признания в чувствах и создания семьи, предки верили, что семья будет крепкой;

- День благоприятный для обычных, повседневных дел, начинать новые дела не стоит;

- Отличный день в году для сбора брусники.