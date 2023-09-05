вторник 5.09.2023 06:59:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

6:00, 5 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 5 сентября нельзя спать до обеда

Сегодня православные отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.


В этот день существуют различные традиции и поверья, связанные с этим событием. Праздник также имеет свое место в православном церковном календаре и ассоциируется с памятью святого мученика Луппа Солунского. Он пострадал в начале IV века при правлении императора Максимиана. Название "Луп Брусничник" связано с тем, что в это время года брусника начинает созревать в лесах. Люди отправляются на сбор ягоды и занимаются приготовлением блюд из брусники, а также их заготовками на зиму. 

Что нельзя делать в этот день:

- В этот день нельзя давать в долг большую сумму денег, предки верили, что отношения с этим человеком могут испортиться;

- Не рекомендуют спать до обеда, можно проспать свое счастье;

- Неудачный день для похода к стилисту, мастеру маникюра, это может оборвать линию вашей судьбы;

- Не покупайте украшения в этот день, они могут принести неудачу.

Что нужно делать в этот день:

- 5 сентября удачный день для признания в чувствах и создания семьи, предки верили, что семья будет крепкой;

- День благоприятный для обычных, повседневных дел, начинать новые дела не стоит;

- Отличный день в году для сбора брусники.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.