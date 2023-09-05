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21:15, 4 сентября 2023 года В Орле почтили память жертв бесланской трагедии В областной столице прошла акция "Мир детям мира!"





Мероприятие посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



В знак памяти о страшных событиях сентября 2004 года орловцы подготовили выступления: стихи и песни, в которых были боль и желание сделать все, чтобы не допустить подобного.



На специальном стенде участники оставили свои пожелания о мире и дружбе, написанные на белых бумажных голубях.





Владимир Маряшин



