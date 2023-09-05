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20:30, 4 сентября 2023 года Члены Тургеневского общества отправились в экспедицию в поместье Грановского Родовое поместье известного историка находится в Урицком районе.





В 19 веке билет на лекцию по истории к Тимофею Грановскому стоил 40 тысяч рублей. Над диссертацией ученый работал в деревне Погорелец Урицкого района.



Именно туда в экспедицию "По следам наставников и педагогов" отправились члены Тургеневского общества. По тропинке, где пару веков назад прогуливался известный орловец, прошлась и корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк



