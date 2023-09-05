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5:00, 5 сентября 2023 года

Орловцам рассказали рецепт овсяно-яблочных оладий

Секрет приготовления раскрыла кондитер Наталья Кубрина.


Еще один вариант, как съесть овсянку – это приготовить оладьи. Самое главное – это выбрать сладкие и сочные яблоки. Если это тесто запечь в духовке, то получатся печенья.

Нам понадобится: 2 ст (200 г) овсяных хлопьев, 3-4 яблока (400 г тертых яблок), 50 г клюквы или изюма, 1 ст.л. кокосового масла.

Приготовление: овсяные хлопья соединить с тертым яблоком, клюквой. Тесто должно хорошо собираться в комок. Руки смочить в воде, сформировать оладьи высотой 1 см. Антипригарную сковороду смазать кокосовым маслом и жарить оладьи на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Оладьи можно жарить на сухой антипригарной сковороде.

Они прекрасно переворачиваются и без растительного масла.

Можно подавать с вареньем или творожный сыром. Приятного аппетита!


Александра Бахтина
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