Орловцам рассказали рецепт овсяно-яблочных оладий

Секрет приготовления раскрыла кондитер Наталья Кубрина.

Еще один вариант, как съесть овсянку – это приготовить оладьи. Самое главное – это выбрать сладкие и сочные яблоки. Если это тесто запечь в духовке, то получатся печенья.



Нам понадобится:

2 ст (200 г) овсяных хлопьев, 3-4 яблока (400 г тертых яблок), 50 г клюквы или изюма, 1 ст.л. кокосового масла.



Приготовление:

овсяные хлопья соединить с тертым яблоком, клюквой. Тесто должно хорошо собираться в комок. Руки смочить в воде, сформировать оладьи высотой 1 см. Антипригарную сковороду смазать кокосовым маслом и жарить оладьи на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Оладьи можно жарить на сухой антипригарной сковороде.



Они прекрасно переворачиваются и без растительного масла.



Можно подавать с вареньем или творожный сыром. Приятного аппетита!