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21:30, 4 сентября 2023 года Орловчанка вернулась из зоны СВО и сделала сюрприз дочери На передовой женщина была операционной медсестрой.





Необычный сюрприз ждал десятиклассницу школы №49 Полину Токареву. К ней прямо на урок пришла ее мама. Юлия Токарева вернулась из зоны СВО, куда отправилась добровольцем и работала операционной медсестрой.



Мать и дочь не виделись несколько месяцев. Через две недели Юлия вернется на работу в госпиталь.



Всего в школе №49 школе учатся восемь детей участников специальной военной операции. Им всем оказывают помощь.





Татьяна Тимохина



