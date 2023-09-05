Орловчанка вернулась из зоны СВО и сделала сюрприз дочери
На передовой женщина была операционной медсестрой.
Необычный сюрприз ждал десятиклассницу школы №49 Полину Токареву. К ней прямо на урок пришла ее мама. Юлия Токарева вернулась из зоны СВО, куда отправилась добровольцем и работала операционной медсестрой.
Мать и дочь не виделись несколько месяцев. Через две недели Юлия вернется на работу в госпиталь.
Всего в школе №49 школе учатся восемь детей участников специальной военной операции. Им всем оказывают помощь.