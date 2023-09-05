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7:00, 5 сентября 2023 года В России завершилась приемная кампания в вузы Количество бюджетных мест составила 630 тысяч.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В 2023 году количество бюджетных мест было увеличено на 8,2 тысячи и составило порядка 630 тысяч. Из них 37 тысяч - места в новых регионах.



Завершившаяся приемная кампания прошла с рядом важных нововведений. Процедура поступления была упрощена. Через портал Госуслуг абитуриенты могли подать заявление более чем в одну тысячу вузов РФ.



– Приезжать в приемную комиссию, тратить время на ожидание в очередях было не нужно. И хочу сказать, что сам ознакомился с такими возможностями, когда мы посещали Дальневосточный университет. Я поговорил с ребятами, с абитуриентами. Очень удобно, и все работает достаточно четко, аккуратно и без сбоев, - отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин.





Сергей Силаев



