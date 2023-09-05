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21:00, 4 сентября 2023 года Жители новых регионов России смогли проголосовать на Орловщине за депутатов законодательных органов Было организовано два избирательных участка.





Жители новых регионов России, проживающие на Орловщине, смогли проголосовать за депутатов законодательных органов. Было организовано два избирательных участка – в Орле и в Мценске.



Сделать выбор можно было с 1 по 4 сентября. Результаты станут известны после Единого дня голосования, который состоится уже в это воскресенье.





Юлия Опанасюк



