Жители новых регионов России смогли проголосовать на Орловщине за депутатов законодательных органов

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21:00, 4 сентября 2023 года
Жители новых регионов России смогли проголосовать на Орловщине за депутатов законодательных органовБыло организовано два избирательных участка.
Жители новых регионов России, проживающие на Орловщине, смогли проголосовать за депутатов законодательных органов. Было организовано два избирательных участка – в Орле и в Мценске.
Сделать выбор можно было с 1 по 4 сентября. Результаты станут известны после Единого дня голосования, который состоится уже в это воскресенье.
Юлия Опанасюк
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