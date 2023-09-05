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8:00, 5 сентября 2023 года

В орловский фонд "Защитники Отечества" поступило почти 500 обращений

Работа началась в начале лета.

Фото из архива

Вопросы касались мер социальной поддержки и денежных выплат, содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий, оформления и восстановления документов. Также подопечные филиала обращались за содействием в решении жилищно-бытовых вопросов и помощью в трудоустройстве.

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в филиале работают 24 социальных координатора. Работники связываются с подопечными, не дожидаясь их обращения в филиал, выявляют потребности и оказывают помощь.


Сергей Силаев
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