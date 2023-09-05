В орловский фонд "Защитники Отечества" поступило почти 500 обращений
Работа началась в начале лета.
Фото из архива
Вопросы касались мер социальной поддержки и денежных выплат, содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий, оформления и восстановления документов. Также подопечные филиала обращались за содействием в решении жилищно-бытовых вопросов и помощью в трудоустройстве.
По информации тг-канала"Телеграммы из Орла", в филиале работают 24 социальных координатора. Работники связываются с подопечными, не дожидаясь их обращения в филиал, выявляют потребности и оказывают помощь.