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8:30, 5 сентября 2023 года

Более 500 орловцев направили на профобучение по нацпроекту "Демография"

Самой востребованной стала компетенция "Специалист по интернет-маркетингу".


В общей сложности на обучение в рамках нацпроекта "Демография" направили 520 жителей региона, 83 из которых еще учатся, 65 человек приступят к занятиям в ближайшее время, а 379 – уже прошли курсы. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Чаще всего орловцы выбирали несколько компетенций: специалист по интернет-маркетингу, специалист в сфере закупок, администратор. 
 
Самыми активными участниками мероприятий стали мамы дошкольников. У орловчанок популярностью пользуются профессии, связанные с бьюти-сервисом, финансами, интернет-ресурсами и образованием.



Ксения Солоухина
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