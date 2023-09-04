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17:00, 4 сентября 2023 года В январе в Орле завершат возведение новых очистных сооружений Строительство идет на улице Трудовых резервов.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров проинспектировал ход строительства очистных сооружений. Они будут обрабатывать ливневые стоки с улицы Трудовых резервов и соседних улиц.



Как сообщили в мэрии Орла, уже заложен фундамент под тяжеловесное оборудование, ведется обратная засыпка песком. Планируемый ввод в эксплуатацию – январь 2024-го года.

"Вода будет проходить через угольный фильтр, нефтеотделитель и ультрафиолетовую обработку прежде, чем попасть в реку. Производительность – 90 литров в секунду, или 325 кубометров в сутки. Фильтры предстоит чистить раз в сезон, а обновлять ультрафиолетовый отсек раз в полгода", – сообщил представитель подрядной организации.





Артем Ежаков



